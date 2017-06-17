У Пенсійному фонді розповіли, які пенсії у нардепів, прокурорів та суддів

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Субота, 17 червня 2017, 12:38

Станом на 1 травня середній розмір пенсійних виплат суддям відповідно до закону про "Про судоустрій і статус суддів" становить 23,7 тис. грн.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Також у трійці найбільш високих середні пенсійні виплати згідно із законом "Про статус народного депутата" - 15,17 тис. грн та за законом "Про прокуратуру" - 9,9 тис. грн.

Середній розмір всіх пенсійних виплати в Україні на цю дату дорівнює 1,88 тис. грн. 

Пенсійні виплати чорнобильцям становлять 3,54 тис. грн, держслужбовцям - 3,41 тис., ті, що підпадають під норми закону "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" - 3,45 тис. грн.

Пенсії звільненим з військової служби становлять 2,77 тис. грн, пенсії згідно із законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" - 1,73 тис. грн, за законом "Про пенсійне забезпечення" - 1,35 тис. грн.

Станом на травень пенсія понад 10 тис. грн була у 21,2 тис. осіб (0,2% від усіх пенсіонерів), ще 187 тис., або 1,6% отримували пенсії від 5 до 10 тис. грн. 227,8 тис. (1,9%) пенсіонерів отримували виплати від 4 до 5 тис. грн.

У 385,5 тис. осіб, або 3,3%, розмір пенсії не дотягував навіть до 1 тис. грн.

Загалом на 1 травня в Україні налічується 11 млн 745,88 тис. пенсіонерів.

Інтерфакс-Україна

Теми: пенсії
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