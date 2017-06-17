Троян обіцяє звільнити всю окуповану територію

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Субота, 17 червня 2017, 13:50

Заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян обіцяє, що всі захоплені бойовиками українські землі буде звільнено.

Про це він заявив у суботу на урочистостях з нагоди річниці визволення Маріуполя від бойовиків, повідомляє прес-служба МВС.

"Ми звільнили Маріуполь, звільнимо й всі захоплені бойовиками українські землі", - сказав Троян.

Центральним проспектом Маріуполя пройшов військовий парад у складі військовослужбовців військової частини 3057 Національної гвардії та Донецького прикордонного загону, працівників обласного управління поліції, бійців добробатів, бійців морської піхоти.

Почесне місце у колоні зайняв окремий загін спеціального призначення Нацгвардії "Азов", бійці якого доклали всіх зусиль, аби Маріуполь був вільним від бойовиків.

"Маріуполь – це рідний дім для "Азову", підрозділу, якого боїться Путін. І Маріуполь знає, що це за сила – добровольці, що таке "Азов". Я обіцяю, що ми ніколи не покинемо це місто, або ж поляжемо за нього. Україна буде вільна!", – наголосив Троян.

Українська правда

Теми: Маріуполь МВС
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