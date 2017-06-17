На Київщині побили бійця полку "Миротворець"

У н.п. Вишеньки (Київська область) один з бійців полку "Миротворець" отримав тілесні ушкодження під час забезпечення охорони публічного порядку мирної акції.

Про це 17 червня повідомили у Нацполіції України.

За даними НП, напередодні до Бориспільського відділу поліції надійшла інформація про проведення мирної акції щодо звільнення берега водойми від забудов в одному з садових товариств с. Вишеньки.

Охорону громадського порядку під час заходів забезпечували працівники відділу поліції та бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".

"Під час штурханини та бійки між цивільними учасниками конфлікту один з "миротворців" отримав від невідомої особи удар в нижню частину тіла. Після закінчення акції правоохоронець звернувся по меддопомогу. Поліція опитує учасників акції, встановлює особу, причетну до побиття правоохоронця", - йдеться у повідомленні.

Даних про надання медичної допомоги іншим учасникам сутички до поліції Київщини не надходило.