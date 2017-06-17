Найближчими днями - тепло, дощі і грози

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Субота, 17 червня 2017, 16:00

18 червня в Україні утримається тепла погода з дощами на півдні та заході.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у західній частині України і в південних областях очікуються дощі, місцями грози, в Карпатах, на Прикарпатті, Одещині та Миколаївщині - місцями сильні дощі, на решті територій без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 10-15°, вдень 22-27°, на Прикарпатті 15-20°.

У Києві 18 червня без опадів, температура повітря вночі 13-15°, удень 24-26°.

 

19 червня в Україні без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 9-14°, удень 25-30°, на Прикарпатті 21-26°.

У Києві 19 червня без опадів, температура повітря вночі 12-14°, удень 27-29°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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