Прокуратура взялася за продаж Курченком вугілля з окупованого Донбасу

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Субота, 17 червня 2017, 16:21

Головна військова прокуратура у суботу почала розслідування за фактом реалізації незаконно видобутого на окупованій території вугілля марки "антрацит" під керівництвом бізнесмена Сергія Курченка.

Про це повідомила речник Генпрокуратура Лариса Сарган на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, в діях Курченка, службових осіб та інших осіб ряду суб'єктів господарювання вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

"На ряді сайтів розміщені матеріали, зі змісту яких стає зрозумілим, що під загальним керівництвом Курченка службові та інші особи ряду суб'єктів господарювання упродовж 2017 року на території Луганської та Донецької областей закуповують незаконно видобуте вугілля, а саме антрацит, на протиправно захоплених терористичними організаціями "днр" та "лнр" шахтах і копальнях", - зазначила Сарган.

Вона додала, що надалі, за сприяння підприємств, які здійснюють експлуатацію протиправно захопленого зазначеними терористичними організаціями рухомого складу ПАТ "Укрзалізниці", вугілля вивозять на територію РФ, де у подальшому його реалізовують, у тому числі і за кордон.

Одержані в такий спосіб грошові кошти в особливо великих розмірах надаються терористам, які у подальшому використовують їх у своїй терористичній діяльності.

"За даним фактом Головною військовою прокуратурою ГПУ 17.06.2017 р. внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування", - зазначила Сарган.

Як повідомлялося, 16 червня "Економічна правда" повідомила з посиланням на джерела, що засновник групи "СЄПЕК" Сергій Курченко зайнявся експортними поставками вугілля українського походження.

За даними видання, збут антрациту здійснюється переважно в Туреччину. Перші поставки почалися в квітні, а набули системного характеру в травні-червні.

Українська правда

Теми: Курченко вугілля
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