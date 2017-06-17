НАБУ: Постному, затриманому у "справі Онищенка", повідомлено про підозру

Затриманому у "газовій справі Онищенка" повідомлено про підозру у скоєнні злочину, кваліфікованого за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах".

Про це 17 червня повідомили у НАБУ.

Йдеться про обвинуваченого у "газовій справі" Валерія Постного, якого було затримано під час звільнення із СІЗО 16 червня в порядку ст.208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

"Повідомлення про підозру відбулося в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення газового конденсату, видобутого ПАТ "Укргазвидобування"... 16 червня Солом'янський суд Києва обрав обвинуваченому запобіжний захід на час судового розгляду у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 10 млн. гривень", - зазначили у НАБУ.

При цьому прокурори САП подавали клопотання щодо суми застави у розмірі 50 млн грн.

На час проведення досудового розслідування "газової справи" Постному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 250 млн грн.