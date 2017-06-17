На Рівненщині сталася сутичка з копачами бурштину: 3 поліцейських поранено

У Рівненській області сталася сутичка між учасниками незаконного видобутку бурштину та поліцейськими, внаслідок якої постраждали троє правоохоронців, пошкоджено два службових авто.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Зазначається, що 17 червня близко 4:00 поліцейські виявили факт незаконного видобутку бурштину та вилучили дві мотопомпи у старателів.

"Аби завадити документуванню злочину та вилученню мотопомп понад сотня невідомих осіб спиляли дерева, які перекрили рух 10 правоохоронцям. Під час сутички постраждали троє поліцейських спецпідрозділу Черкаської області. Правоохоронців з тілесними ушкодженнями у виді численних забоїв, ссаден та травм голови госпіталізовано до лікарні", - повідомили у поліції.

Повідомляється, що старателі мали при собі зброю, оскільки з їхнього боку неодноразово лунали звуки, схожі на постріли.

"Аби припинити правопорушення, поліцейські здійснили попереджувальні постріли у повітря. Близько 8:00 до Рокитнівської райлікарні звернулися 22-річний житель с. Вежиця та 28-річний мешканець Старого Села з вогнепальними пораненнями ніг дробом. Зі слів потепілих, вони отримали поранення під час конфлікту з правоохоронцями", - зазначили у поліції.

Досудові розслідування розпочато за фактом опору працівникам поліції (ч. 2 ст. 342 КК України), за фактом погроз та насильства щодо працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 345 КК України), за умисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 347 КК України) та за порушення правил охорони або використання надр (ч. 2 ст. 240 КК України).

