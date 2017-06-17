Російський "Перший канал" доповідає Кремлю про ситуацію в регіонах - ЗМІ

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Субота, 17 червня 2017, 17:59

Регіональні кореспонденти російського "Першого каналу" раз на тиждень складають список найбільш обговорюваних на місцях тем, після чого звіти про ситуацію в регіонах надсилаються в адміністрацію президента.

Про це розповіли "Дождю" колишній і нинішній співробітники "Першого каналу".

За словами співрозмовників телеканалу, звіти вони називають "рейтингом народних тем". Раз на тиждень вони повинні скласти список з трьох-п'яти явищ, які найбільше обговорюються в місцевому співтоваристві.

Кореспонденти, за їхніми словами, надсилають звіти начальнику кореспондентської мережі "Першого каналу" Тимуру Твалтвадзе. Встановлено навіть термін - щовівторка або щосереди. Твалтвадзе надсилає їх до Кремля, стверджують співрозмовники.

До осені минулого року він ставив співробітників перед фактом, що їхня робота "лягає на стіл В'ячеславу Володіну" - першому заступнику глави кремлівської адміністрації, який курував внутрішню політику і очолив восени Держдуму. Чи йдуть тепер звіти наступнику Володіна Сергію Кирієнку, який зайняв його місце у вересні 2016 року, співрозмовники не знають.

За їхніми словами, вони складають звіти з моменту свого працевлаштування на канал кілька років тому, але те ж саме раніше робили їхні попередники.

У "народних темах" немає цензури, стверджують співрозмовники. "Пишеш абсолютно чесно: якщо всім у місті цього тижня здається, що "Путін дурень, а влада озвіріла", то так і пишеш. Іноді люди кажуть, що готові підняти владу на вила. Так було, коли курс скакнув. Перша половина 2015 року", - розповів співрозмовник "Дождя".

Кореспонденти "Першого каналу" намагаються максимально докладно описувати феномени громадської думки: цитують підслухані розмови, згадують чутки, копіюють коментарі з новинних сайтів, переказують оцінки знайомих співробітників поліції і ФСБ, розповідає інший співрозмовник "Дождя". Деякі співробітники телеканалу роблять власний висновок з описаного, відзначає він.

Джерело в оточенні Володіна стверджує, що тому ніколи не приходили звіти "Першого каналу". "Дождь" надіслав на "Перший канал" запит, але відповідь на момент публікації новини не надійшла.

Теми: Росія ЗМІ
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IP: 171.25.193.---spitfire17.06.2017 18:21
вони завжди цим займались.

це дублювання аналогічних звітів агентів НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ, додаткове резервування системи і підвищення її надійності.

Сталін та інші фюрери ніколи не довіряли одній державній структурі і не дозволяли їй узурпувати джерела інформації.
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