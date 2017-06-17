Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї

1405 переглядів
0
Субота, 17 червня 2017, 20:19

У суботу близько 18 години бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

У Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших наслідків обстрілу уточнюється.

"Такими діями НЗФ ОРДО вкотре демонструють прагнення до подальшого загострення конфлікту та відверте нехтування Мінськими домовленостями", - зазначили в СЦКК.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
АТО: у суботу поранено трьох військових 17 червня 2017, 18:37
У четвер від поранень помер командир роти 72-ї ОМБр 17 червня 2017, 13:19
Доба в АТО: 67 обстрілів, 1 військовий ЗСУ загинув, троє поранені 17 червня 2017, 07:37
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї
Напередодні Маршу рівності сайт ЛГБТ-руху зламали з погрозами
Прокуратура взялася за продаж Курченком вугілля з окупованого Донбасу
СБУ заборонила користуватися російськими сервісами при реєстрації доменів
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – створювати сім’ю лесбійкам

Відео

Три події фестивалю Porto Franko, які не можна пропустити