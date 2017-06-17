Селище Бердянське обстріляли з важкої зброї

У суботу близько 18 години бойовики обстріляли житловий сектор селища Бердянське поблизу Маріуполя з забороненої зброї.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на українську сторону СЦКК.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа в житловому будинку по вулиці Морській. Ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

У Бердянському працює спостережна група української сторони СЦКК. Інформація щодо інших наслідків обстрілу уточнюється.

"Такими діями НЗФ ОРДО вкотре демонструють прагнення до подальшого загострення конфлікту та відверте нехтування Мінськими домовленостями", - зазначили в СЦКК.

Українська правда