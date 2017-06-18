На Львівщині відбувся велопробіг на честь Коновальця

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Неділя, 18 червня 2017, 00:43

У Львівській області відбувся велопробіг "Від Степана до Євгена", присвячений пам'яті першого провідника Організації українських націоналістів (ОУН) Євгена Коновальця.

Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Велопробіг стартував від пам’ятника Степану Бандері у Львові (пам’ятник Степанові Бандері – вулиця Бандери – вулиця Коперника – проспект Свободи – площа Різні – проспект Чорновола – вулиця Липинського – вулиця Хмельницького). Далі велосипедисти проїхали через села Великі Грибовичі та Великий Дорошів. Закінчився маршрут у селі Зашків, де розташована садиба Коновальця.

 
Фото: loda.gov.ua
 

Теми: Львів Бандера
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