У Канаді виявили, що на вибори в країні здійснювались кібератаки

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Неділя, 18 червня 2017, 00:58

Під час федеральних виборів у Канаді в 2015-му році на демократичні процеси у країні здійснювався сторонній кібернетичний вплив.

Про це йдеться у звіті Центру з безпеки комунікацій (канадської спецслужби, відповідальної за радіоелектронну розвідку) під назвою "Кіберзагрози демократичному процесу в Канаді", пише Укрінформ.

"Під час федеральних виборів 2015-го року демократичні процеси в Канаді стали мішенню шкідливих кібернетичних дій низької складності. З великою часткою вірогідності можна стверджувати, що зловмисниками були хактивісти та кіберзлочинці", - цитує звіт агентство.

При цьому автори звіту наголошують, що шкідливих дій з боку державних гравців виявлено не було.

"Наразі ми не виявили використання державами кіберможливостей з метою впливу на демократичні процеси в Канаді під час виборів", - стверджують у розвідці.

Теми: Канада хакери вибори
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