Путін вважає, що Європа не доросла до зближення з Росією

Російський президент вважає, що для єдності РФ і Євросоюзу в Європі повинні "позбутися фобій минулого".

Про це пише РИА Новости.

Володимир Путін заявив, що колишній канцлер Німеччини Гельмут Коль вважав, що Росія і Європа повинні бути разом. За його словами Москва до цього готова, а решта залежить від Європи.

"Я з ним (Гельмутом Колем - ред.) повністю згоден. Ви знаєте нашу позицію, вона полягає в тому, що ми до цього готові, потрібно, щоб були готові наші партнери, щоб вони позбулися фобій минулого", - підкреслив президент РФ .

"На жаль, не все поки реалізується з того, про що ми мріяли, говорили, але я впевнений абсолютно, що його (Гельмута Коля - ред.) аналіз є правильним і на європейському, євразійському, можна сказати, континенті будуть розвиватися ті позитивні процеси , без яких у нас ні в кого не буде майбутнього - ні в Європи, ні в Росії", - зазначив Путін.

Як повідомлялося, раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що відчуження між Європою і Росією продовжує рости протягом ось вже півтора десятиліття. За його словами Москва сьогодні формує свою ідентичність скоріше шляхом дистанціювання від Європи і Заходу, ніж за допомогою пошуку загального фундаменту для взаємодії з ними, вважає він.

Ця ситуація ще більше загострилася в 2014 році після анексії Криму та військового втручання РФ на сході України, переконаний Штайнмаєр.