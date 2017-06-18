Путін незадоволений новими санкціями США, але відповідати не поспішає

На думку президента РФ, нові санкції США ще більше ускладнять російсько-американські відносини.

Про це пише Голос Америки.

У суботу президент Росії Володимир Путін висловив розчарування новими санкціями, які США, можливо, запровадять відносно його країни. Однак, за його словами, поки рано говорити про "заходи у відповідь".

"Це буде, звичайно, ускладнювати російсько-американські відносини. Я вважаю, що це шкідливо", - сказав президент РФ державному новинному агентству РІА "Новости".

На цьому тижні Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за посилення санкцій проти Росії за її кампанію з надання впливу на результат президентських виборів в США в 2016-му році.

Нові санкції, схвалені сенаторами в середу, спрямовані на російських громадян, які причетні до порушення прав людини, постачання зброї сирійському уряду, проведення шкідливих кібератак, а також мають відношення до російських відомств розвідки і оборони.

Щоб стати законом, пропоновані санкції мають бути схвалені Палатою представників США і підписані президентом Дональдом Трампом. Саме тому Путін сказав, що потрібно подивитися, як буде розвиватися ситуація.

"Напевно, треба ще подивитися, у що в кінцевому підсумку це виллється, - сказав Путін. - Але зараз говорити про якісь кроки у відповідь передчасно, треба подивитися, чим це закінчиться".

Білий дім поки не повідомляє, чи підпише Трамп законопроект або накладе на нього вето. У той же час, держсекретар Рекс Тіллерсон, виступаючи на слуханнях на Капітолійському пагорбі на цьому тижні, попередив, що запропоновані заходи можуть привести до припинення діалогу з Москвою.

Він звернувся до конгресменів з проханням дати адміністрації Трампа "свободу маневру, щоб мати можливість посилити тиск" на Росію, якщо це буде необхідно в майбутньому.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, один з головних критиків Росії в Сенаті, після голосування щодо санкцій заявив, що Америка "не може втрачати час" в питанні про покарання Росії, і Сполучені Штати повинні дати Путіну ясно зрозуміти, що вони "не потерплять атак на свою демократію".

Путін не надав великого значення ефективності пропонованих санкцій, сказавши, що щось доведеться скорегувати, щось доведеться додатково зробити, на щось звернути додаткову увагу, проте нові санкції "не приведуть до глухого кута або якогось колапсу" в Росії.