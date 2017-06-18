Тіла зниклих моряків есмінця США знайдені в затопленій частині корабля
Тіла моряків, зниклих після зіткнення американського есмінця з контейнеровозом, знайдені в затопленій частині корабля.
Про це пише The Washington Post.
Американські моряки знайдені в причальних відсіках судна, які затопило в результаті пошкодження правого борту есмінця. Як повідомляється, в момент зіткнення матроси, які перебували в цих відсіках, спали.
Представник флоту не повідомив, чи знайдені тіла всіх сімох зниклих безвісти моряків.
Як повідомлялося, в 100 кілометрах на північний захід від військової бази США Йокосука, що знаходиться на території Японії, американський есмінець USS Fitzgerald зіткнувся з філіппінським контейнерним судном. В результаті зіткнення, два члена екіпажу есмінця, включаючи командира судна, на вертольоті доставлені в лікарню, а сім моряків США зникли безвісти.
Ніхто з членів екіпажу філіппінського судна не постраждав.
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