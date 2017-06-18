Під час охорони Маршу рівності постраждали двоє поліцейських

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Неділя, 18 червня 2017, 12:39

Двоє поліцейських отримали легкі травми при забезпеченні порядку на Марші рівності, учасники ходи не постраждали.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції України - начальник НУ Нацполіції в Києві Андрій Крищенко на брифінгу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За допомогою звернулося двоє поліцейських, але це невеликі подряпини, без госпіталізації", - додав Крищенко.

За його словами, було затримано 6 осіб, які зараз перебувають в Шевченківському районному управлінні ГУ Нацполіції України в м.Києві. Крім того, правоохоронці вилучили кілька балаклав, піротехнічних засобів і медичних масок.

"З боку організаторів та учасників акції "КиївПрайд" постраждалих немає. Всі вже роз'їхалися. У тих місцях, де вони виходили, були посилені наряди (поліції)", - підкреслив Крищенко.

При цьому він зазначив, що охорона громадського порядку в Києві в неділю буде здійснюватися в посиленому режимі фактично до вечора.

Як повідомлялося, Марш рівності в Києві пройшов без серйозних провокацій, однак стався конфлікт між поліцією і противниками Маршу.

Теми: ЛГБТ Київ
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