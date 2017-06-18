У Міноборони розповіли, де в суботу було поранено 5 бійців

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Неділя, 18 червня 2017, 12:47

Минулої доби в зоні АТО 5 військовослужбовців отримали поранення й травми під час обстрілів у Кримському, районі Авдіївки та у Зайцевому.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За добу, що минула внаслідок бойових дій загиблих в лавах ЗСУ немає, 5 військовослужбовців дістали поранень і бойових травмувань. Ці санітарні втрати сили АТО понесли під час обстрілів у Кримському, районі Авдіївки та у Зайцевому", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в зоні АТО зафіксовано 66 ворожих обстрілів.

Українська правда

Теми: АТО
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