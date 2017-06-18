На виборах у Франції фіксують вкрай низьку явку

Станом на 12.00 за місцевим часом у голосуванні на парламентських виборах у Франції взяли участь лише 17,75% виборців.

Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані МВС Франції.

Явка у 17,75% на 12.00 є нижчною навіть ніж під час першого туру парламентських виборів – минулої неділі в голосуванні станом на цей час взяли участь майже 20% виборців.

Крім того, така явка є нижчою ніж під час парламентських виборів попередніх років.

Видання зазначає, що у разі збереження тенденції явка може впасти до історично найнижчого рівня.

Під час першого туру у виборах взяли участь менше половини виборців.

Відповідно до мажоритарної системи, голосування у другому турі відбувається не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата в кожному виборчому окрузі. У першому турі в округах вдалося обрати лише чотирьох депутатів.

За прогнозами, партія президента Еммануеля Макрона "Вперед, республіка!" разом із союзниками за підсумками виборів може розраховувати на рекордні 440-470 мандатів у 577-місному парламенті.

Європейська правда