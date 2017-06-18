В Україну з РФ намагалися провезти деталі для танків
У пункті пропуску "Сеньківка" виявили товари військового призначення, які на територію України намагалися провезти з РФ.
Про це 18 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.
Пакунок з товаром було виявлено у рейсовому автобусі. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили у багажному відділені автобуса два танкових прожектори типу "Луна".
"З пояснень водія автобуса стало відомо, що передачу, яку він отримав у Санкт-Петербурзі від невідомої особи, мали були забрати в одному з українських міст. Вантаж було вилучено", - повідомили у ДПСУ.
До управління СБУ направлено повідомлення для внесення до ЄРДР за ст.333 ККУ "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.