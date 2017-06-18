В Україну з РФ намагалися провезти деталі для танків

У пункті пропуску "Сеньківка" виявили товари військового призначення, які на територію України намагалися провезти з РФ.

Про це 18 червня повідомили у Держприкордонслужбі України.

Пакунок з товаром було виявлено у рейсовому автобусі. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили у багажному відділені автобуса два танкових прожектори типу "Луна".

"З пояснень водія автобуса стало відомо, що передачу, яку він отримав у Санкт-Петербурзі від невідомої особи, мали були забрати в одному з українських міст. Вантаж було вилучено", - повідомили у ДПСУ.

фото - прес-служба ДПСУ

До управління СБУ направлено повідомлення для внесення до ЄРДР за ст.333 ККУ "Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".