ОБСЄ: Цьогоріч ДФС обстрілювали 9 разів, бої мають припинитися

З початку поточного року Донецька фільтрувальна станція зазнавала обстрілів 9 разів, через що її роботу було припинено загалом протягом 45 днів.

Про це повідомили у місії ОБСЄ 18 червня.

У місії зазначили, що єдиним шляхом для відновлення та стабілізації її роботи є припинення бойових дій.

This year Donetsk Fltr Station shelled at least 9 times & not operational 45 days. Only 1 way to fix is - stop fighting #uncomfortabletruth — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 18, 2017

Також у місії зазначили, що у травні за сприяння представників місії ОБСЄ на Донбасі було здійснено ремонт 11 об'єктів інфраструктури.

"Скількі ще потрібно провести відновлювальних робіт, щоб сторони припинили обстріли та відвели озброєння?", - зазначили у місії.

Як підкреслив заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, встановлення "тиші" може гарантувати лише рішення сторін , а не лише "Мінські угоди".

Як відомо, раніше у місії ОБСЄ зазначали, що за останні дні насосна станція у н.п. Василівка (Донецька обл.) зупиняла свою роботу двічі через обстріли.

Також у ОБСЄ заявляли, що руйнування в ОРДЛО внаслідок обстрілів водоочисних споруд, хімічних заводів та сільськогосподарських підприємств несуть серйозну загрозу для навколишнього середовища.

У ЮНІСЕФ заявили, що через загострення бойових дій на сході України щонайменше 750 тисяч дітей можуть втратити доступ до чистої питної води.

Українська правда