ОБСЄ: Цьогоріч ДФС обстрілювали 9 разів, бої мають припинитися

З початку поточного року Донецька фільтрувальна станція зазнавала обстрілів 9 разів, через що її роботу було припинено загалом протягом 45 днів.

Про це повідомили у місії ОБСЄ 18 червня.

У місії зазначили, що єдиним шляхом для відновлення та стабілізації її роботи є припинення бойових дій.

