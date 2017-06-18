Турсезон в окупованому Криму: потік відпочиваючих впав на 40%

На початку турсезону в анексованому Росією Криму потік відпочиваючих впав майже на 40%.

Як пише DW, цьогоріч російські туроператори зафіксували падіння продажів у період травневих свят.

За їхніми даними, у 2017 році до Криму вирушили на 38% туристів менше, ніж минулого року.

Власники готелів, розташованих на Південному березі Криму, підтверджують ці дані: у травні падіння потоку склало 35-40%.

За словами представників готелів, можна припускати, що кількість відпочивальників у липні-серпні знизиться на 20-30 відсотків.

Одна з головних причин втрати інтересу росіян до Криму цьогоріч - погодні умови. Ще один фактор - високі ціни та поганий сервіс у Криму, внаслідок чого туристи обирають прямих конкурентів, а у випадку з півостровом це Туреччина.

Ще однією причиною, що негативно позначається на турпотоці до Криму, є висока вартість авіаквитків.

"Бюджетні рейси є лише з Москви і Санкт-Петербурга, а з інших міст Росії вони дуже дорогі. У такому разі транспортні витрати сягають 35-40% від вартості всього турпакету, а це дуже багато", - зазначають у готелях.

У свою чергу влада анексованого Криму заявляє, що за січень-травень 2017 року у Криму відпочили 807,6 тисяч туристів, а це на 0,3% нижче від рівня аналогічного періоду торік.