ОБСЄ: Під окупованою Горлівкою підірвалася вантажівка з цивільними

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Неділя, 18 червня 2017, 22:35

Поблизу н.п. Байрак біля окупованої бойовиками Горлівки на протитанковій міні підірвалася вантажівка, внаслідок інциденту травми отримали двоє людей.

Про це повідомляється у звіті місії ОБСЄ за 16 червня.

Про подію спостерігачам повідомила 55-річна жінка, яка отримала травми в результаті підриву.  За словами постраждалої, інцидент мав місце 12 червня близько 19:30.

Внаслідок підриву у жінки травмовано ліве плече, а її чоловік, який їхав разом з нею, отримав легкі травми голови. Також вона зазначила, що вони часто користувалися дорогою, на якій стався інцидент.

За даними співробітника екстреної служби у Горлівці, вантажівка підірвалася на протитанковій міні.

"На місці інциденту було виявлено 6 протитанкових мін, які потім були знешкоджені за допомогою контрольованого підриву", - зазначено у звіті.

Теми: ОБСЄ Донбас Мінські угоди жертви
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