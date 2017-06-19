У Малі невідомі напали на курортний комплекс, є загиблі
У Малі невідомі в неділю напали на популярний курорт Le Campement Kangaba.
Про це повідомляє Reuters.
Курорт знаходиться в передмісті столиці Малі Бамако. Як пише агентство, у вихідні дні курорт часто відвідують іноземні туристи.
Відзначається, що бойовики захопили готель. В результаті спецоперації, спецслужби звільнили 36 гостей готелю.
Щонайменше, дві людини, загинули через напад бойовиків. Також один цивільний і один поліцейський отримали поранення.
Міністр безпеки Малі назвав те, що трапилося, терактом.
Поки не повідомляється, хто стоїть за нападом.
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