У Малі невідомі напали на курортний комплекс, є загиблі

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Понеділок, 19 червня 2017, 01:30

У Малі невідомі в неділю напали на популярний курорт Le Campement Kangaba.

Про це повідомляє Reuters.

Курорт знаходиться в передмісті столиці Малі Бамако. Як пише агентство, у вихідні дні курорт часто відвідують іноземні туристи.

Відзначається, що бойовики захопили готель. В результаті спецоперації, спецслужби звільнили 36 гостей готелю.

Щонайменше, дві людини, загинули через напад бойовиків. Також один цивільний і один поліцейський отримали поранення.

Міністр безпеки Малі назвав те, що трапилося, терактом.

Поки не повідомляється, хто стоїть за нападом.

Теми: теракт
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