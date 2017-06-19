Іран запустив ракети по Сирії

Іран 18 червня запустив ракети по східній частині Сирії.

Про це йдеться в заяві Корпусу вартових ісламської революції.

Запуск ракет середньої дальності класу "земля - ​​земля" відбувся з західної частини Ірану по району сирійського міста Дейр-аз-Зор.

Метою атаки була "штаб-квартира і мобілізаційні центри терористів, які підтримують і створюють автомобільні бомби". У Корпусі вартових ісламської революції стверджують, що їм вдалося знищити "велику кількість терористів".

Ракетні атаки сталися через тиждень після того, як бойовики напали на іранський парламент і мавзолей аятоли Руголли Хомейні, засновника Ісламської республіки. Тоді загинули десятки людей. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Корпус вартових ісламської революції додав в заяві, що "пролиття безневинної крові не залишиться без відповіді".

Радіо Свобода