У Лондоні фургон наїхав на людей, є жертви
На півночі Лондона фургон наїхав на натовп людей.
Про це повідомляє Daily Mail.
Відзначається, що в результаті події є "ряд жертв", проте точне число потерпілих поки невідомо.
На місце події відразу прибула поліція. Одна людина заарештована.
Інших подробиць інциденту поки не повідомляється.
Police were called to reports of a vehicle in collision with pedestrians just after midnight https://t.co/eMJxdSGNee pic.twitter.com/DblKrYMxDJ— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 19 червня 2017 р.
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