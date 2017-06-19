У Лондоні фургон наїхав на людей, є жертви

На півночі Лондона фургон наїхав на натовп людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

Відзначається, що в результаті події є "ряд жертв", проте точне число потерпілих поки невідомо.

На місце події відразу прибула поліція. Одна людина заарештована.

Інших подробиць інциденту поки не повідомляється.