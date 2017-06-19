Коаліція збила літак армії Асада

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Понеділок, 19 червня 2017, 04:44

Очолювана США коаліція збила літак сирійських ВВС.

Про це йдеться в заяві коаліції.

Відзначається, що це було зроблено, через те, що сирійський літак наносив удар по бійцям, які співпрацюють з коаліцією Демократичних сил Сирії (ДСС).

"О 18:43 літак Су-22 ВПС Сирії скинув бомби поблизу бійців ДСС на південь від міста Табка. Відповідно до правил ведення бою і з принципом колективної самооборони сил Коаліції цей літак був негайно збитий американським F/A-18E Super Hornet", - йдеться в документі.

У коаліції відзначили, що до цього, о 16:43 по сирійському часу, проурядові сирійські сили напали на ДСС в населеному пункті на південь від Табки, змусивши повстанців відступити. Літаки коаліції зупинили просування бійців формувань, що підтримують Дамаск. Крім того, в коаліційному командуванні зв'язалися з РФ для допомоги в припиненні бойових дій.

У коаліції після інциденту зі збитим літаком ВПС Сирії заявили, що не прагнуть до конфронтації з Дамаском і його партнерами, але будуть захищати свої сили від будь-яких загроз.

"Мета коаліції - перемога над ІД в Іраку і Сирії. Коаліція не прагне до того, щоб боротися з сирійським режимом, Росією чи з силами, які підтримують їх. Але ми без вагань будемо захищати свої сили і сили наших партнерів від будь-яких загроз", - йдеться в заяві.

Інтерфакс-Україна

Теми: США Сирія
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