Королева Єлизавета не виступить з тронною промовою в 2018 році

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Понеділок, 19 червня 2017, 08:27

Традиційна тронна промова королеви Великої Британії, яка щороку відкриває нову сесію британського парламенту, в 2018 року не відбудеться.

Про це заявили в британському уряді, передає "Радіо Свобода"

У зв'язку з майбутнім процесом Brexit – виходом країни зі складу ЄС – наступна парламентська сесія триватиме 2 роки, а не один, як зазвичай. Цей крок дасть парламентарям достатньо часу для роботи над необхідними законами.

Промова Єлизавети II в цьому році відбудеться, проте, за рішенням самої королеви, вона перенесена на 2 дні – з понеділка 19 червня на середу.

Це зроблено для того, щоб у консерваторів було більше часу на переговори з партнерами. Консерватори втратили абсолютну більшість за підсумками дострокових парламентських виборів і тепер мають намір сформувати коаліцію за підтримки Юніоністської партії.

Традиція, коли монарх відкриває нову сесію роботи парламенту, з'явилася в 16-му столітті. Це програмна промова, в якій детально повідомляється про плани прем'єр-міністра на найближчий час. За всю історію тронна промова в Великій Британії скасовувалася двічі – в 1949 і 2011 роках.

Теми: Велика Британія
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