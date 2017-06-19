ЗМІ розповіли деталі нового закону про деокупацію Донбасу

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Понеділок, 19 червня 2017, 10:56

Новий законопроект, який повинен змінити формат антитерористичної операції, передбачає створення Оперативного штабу з найширшими повноваженнями і визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

Про це йдеться у статті на "Дзеркалі тижня".

Автор вказує, що у новому законопроекті щодо тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, який було представлено минулого тижня для закритого обговорення експертами й політиками, акцент зроблено на завданнях держави, спрямованих на звільнення окупованих територій.

Документ начебто складається з двох компонентів.

"Перший: у загальних рисах на законодавчому рівні визначається комплекс силових і дипломатичних кроків, які мають забезпечити звільнення окупованих територій. Другий: створюється правовий механізм використання збройних сил у Донбасі", - йдеться у статті.

За словами автора, новий законопроект передбачає визнання окремих районів Донбасу окупованими територіями.

"Для Києва це важливо, оскільки всю відповідальність за те, що там відбувається, буде покладено на країну-окупанта. Втім, за інформацією DT.UA, у законопроекті не вказується, хто саме є окупантом, хоча водночас Росію й названо агресором, але знову ж таки, якось туманно", - сказано у статті.

Також новий закон начебто передбачає створення замість штабу АТО Оперативного штабу з найширшими повноваженнями, якому будуть підпорядковані всі армійські й силові структури, військово-цивільні адміністрації.

"По-третє, законопроект передбачає, що очільник держави на час дії закону… може ухвалювати рішення про застосування Збройних сил та інших військових формувань, а також про запровадження воєнного стану", - йдеться у статті.

Також автор статті вказує, що "у законопроекті є постійні відсилання до Мінського процесу, а формулювання такі, що дозволяють, наприклад, провести вибори на контрольованих українським урядом територіях Донецької та Луганської областей".

Передбачається, що в разі ухвалення закону змінять і назву воєнної операції на Сході України.

Водночас у понеділок перший віце-спікер Ірина Геращенко повідомила, що "найближчим часом відбудеться РНБО, де буде розглянуто цей законопроект і прийнято остаточне рішення".

Як відомо, Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов сподівається, що найближчим часом завершать розробку закону про зміну формату антитерористичної операції на Донбасі – і парламент його оперативно розгляне.

Раніше Турчинов заявив, що Україні потрібно завершити антитерористичну операцію і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з РФ.

Теми: АТО Донбас
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