Кабмін узявся за відсутність гарячої води в Києві

135 переглядів
0
Понеділок, 19 червня 2017, 11:31

Міненерговугілля дало доручення "Київтрансгазу" під’єднати до мережі ТЕЦ-6 у Києві, щоб відновити постачання гарячої води в кілька районів міста.

Про це в понеділок на селекторній нараді з питань підготовки до зими повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

"На доручення віце-прем’єра Володимира Кістіона міністерство дало протокольне доручення "Трансгазу" ("Київтрансгазу" — ред.) під’єднати до тиску ТЕЦ-6, але протягом 5 діб це питання так і не вирішено, не пояснюючи чому", - розповів він.

У зв'язку з цим міністр закликав прем'єра Володимира Гройсмана дати аналогічне доручення зі свого боку.

Водночас віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко зазначив, що із усіх боргів по Україні, що накопичились за послуги ЖКГ на кінець опалювального сезону в розмірі 3,8 млрд грн, 25% сформувало "Київенерго".

При цьому, зазначив він, населення платить за комунальні послуги в повному обсязі. Якщо брати по всій Україні, то рівень розрахунків складає 105%.

"Населення робить усе, щоб заплатити вчасно не тільки поточні борги, а й борги попередніх періодів… І тому я думаю, що тут питання не до киян, а до "Київенерго". Яким чином воно працює з абонентами, як воно нараховує і збирає гроші?" – питає віце-прем'єр.

За його словами, в цілому по Україні місцеві бюджети зростають на 35-50%, але якість послуг ЖКХ при цьому не підвищується.

"Місцеві бюджети зростають, а в процентному співвідношенні кількість видатків на житлово-комунальні послуги знижується", - зазначає Зубко.

Як повідомлялося, 30 травня "Київтрансгаз" припинив газопостачання ТЕЦ-6, яка забезпечує гарячою водою Оболонь, Троєщину, Райдужний та Лісовий масиви Києва.

Компанія "Київенерго" заявила, що несе від такого відключення мільйонні збитки, а кияни можуть просидіти без гарячої води до жовтня.

Євген Кізілов, УП

Теми: Київ ЖКГ Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві біля метро Харківська загорілася маршрутка 19 червня 2017, 00:38
Поліція затримала одного з нападників на учасників ЛГБТ-маршу 18 червня 2017, 16:59
Затриманих під час Маршу рівності відпустили 18 червня 2017, 14:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ЄС на рік продовжив санкції проти окупованого Криму
ЗМІ розповіли деталі нового закону про деокупацію Донбасу
Понад 21 тисяча українців вже скористались безвізом
Хроніка 19 червня. Нова команда Порошенка та перші в’язні совісті Януковича
Усі новини
#СуперТатоМоже

До Дня батька соцмережі хвалять татусів

Фото

NASA помітило "бірюзові вихори" у Чорному морі