Березюк оголосив голодування на погоджувальній раді

Лідер Фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування.

Про це він заявив на погоджувальній раді ВР у понеділок.

"Протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів’ян <…> я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення (ніколи не думав, що це рішення я буду приймати в 21 ст. тут) - я оголошую голодування, підтримуючи львів’ян і протестуючи проти свавілля влади в Україні в 21 ст., на жаль", - сказав Березюк.

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Українська правда