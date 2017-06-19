НФ хоче віддати конфісковані у Януковича 500 млн на "стіну Яценюка"
Депутати "Народного фронту" хочуть, щоб Кабмін перенаправив 500 мільйонів гривень конфіскованих у "режима Януковича" на облаштування кордону із Росією.
Про це під час засідання Погоджувальної Ради заявив лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
За його словами, в Харківській області інженерне облаштування кордону із Росією "проведено на високому рівні"
"Народний фронт" вважає, що інженерне облаштування треба продовжувати. Тому Кабінет Міністрів має в повному обсязі профінансувати відповідну бюджетну програму цього року і збільшити фінансування проекту в наступному році", - сказав він.
"Крім того ми вимагаємо спрямувати на облаштування кордону 500 мільйонів гривень з числа коштів повернутих за судовим рішенням про спецконфіскацію грошей, вкрадених "режимом Януковича", - додав Бурбак.
Як відомо, у квітні 2017 року суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Одним з ідеологів побудови укріплень на кордоні з Росією був екс-прем'єр Арсеній Яценюк.
У серпні 2016 року фракція "Народний фронт" вимагала збільшити фінансування проекту "Європейський вал" з облаштування кордону з Росією.
Українська правда
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