Близько 200 українців постраждали від залучення в наркоторгівлю в РФ
У Нацполіції України повідомляють, що потерпілими у справі про залучення українців на території Російської Федерації обманним шляхом в наркоторгівлю визнані близько 200 громадян України.
Про це журналістам в понеділок сказав начальник департаменту по боротьбі з торгівлею людьми Нацполіції Артем Крищенко, передає "Інтерфакс-Україна".
"Офіційно у нас зараз потерпілих близько 200 осіб, це ті люди, від яких є заяви, які проходять у кримінальних справах", – повідомив він.
За словами Крищенка, після визнання цих людей потерпілими по лінії МЗС має підніматися питання про повернення цих людей в Україну.
Він додав, що всі ці люди арештовані на стадії досудового слідства або відбувають покарання в Росії.
Крищенко нагадав, що організатори цієї злочинної схеми – громадянин Молдови і троє українців, – арештовані і повідомлені про підозру у вчиненні злочинів а справа направлена на розгляд до Солом'янського райсуду Києва.
Відповідаючи на запитання про те, коли можна піднімати питання про повернення постраждалих в Україну, і чи не потрібне для цього рішення суду щодо організаторів злочинної схеми, Крищенко сказав:
"Думаю, що це можна робити паралельно (з судовим процесом ред)".
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