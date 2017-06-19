У штабі АТО уточнили санітарні втрати за добу

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Понеділок, 19 червня 2017, 12:36

18 червня в зоні проведення антитерористичної операції 6 бійців зазнали поранень.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 6 наших бійців отримали поранення. Це сталося на донецькому напрямку під час обстрілів з боку противника", – сказав речник АТО.

Українська правда

Теми: АТО
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