У штабі АТО уточнили санітарні втрати за добу

18 червня в зоні проведення антитерористичної операції 6 бійців зазнали поранень.

Про це на брифінгу у понеділок повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, 6 наших бійців отримали поранення. Це сталося на донецькому напрямку під час обстрілів з боку противника", – сказав речник АТО.

Українська правда