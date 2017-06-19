Порошенко вилетів до Трампа

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Понеділок, 19 червня 2017, 12:43

Президент Петро Порошенко вилетів з робочим візитом до США.

Про це у своєму twitter повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко.

Інші подробиці він не повідомив. Ні на сайті президента, ні в його соцмережах немає інформації про візит.

За джерелами УП, Порошенко має зустрітися із Трампом.

Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін підтвердив, що Київ і Вашингтон узгодили зустріч президентів України і США Петра Порошенка і Дональда Трампа, однак не став називати її дату.

Європейська правда з посиланням на джерела в дипломатичних колах повідомляла, що між Україною і США досягнуто домовленості про повноцінні переговори президентів Трампа і Порошенка у Вашингтоні.

Таким чином, візит до Вашингтона вже в червні означатиме, що Трамп зустрінеться з Порошенком швидше, аніж з Путіним. Перша зустріч президентів США та РФ має відбутися на початку липня на саміті G20 в Німеччині.

Українська правда

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