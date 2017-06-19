Голова Ради боїться вакууму щодо ЦВК

Домовленості між фракціями щодо обрання нового складу Центральної виборчої комісії наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив спікер парламенту Андрій Парубій.

"Доки не завершені консультації, доти ставити це питання на голосування – небезпечно", - заявив Парубій.

Він пояснив, що спочатку слід проголосувати за відставку усіх діючих членів ЦВК, а потім ставити на голосування обрання нових. "Якщо ми проголосуємо за відставку, а не набереться голосів за нових членів ЦВК – утвориться юридичний вакуум", - заявив Парубій.

Він висловив надію на те, що фракціям все таки вдасться досягти домовленості з цього питання.

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Українська правда