Стець хоче, щоб міністром стала його заступниця

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Понеділок, 19 червня 2017, 14:32

Міністр інформаційної політики Юрій Стець, який подав у відставку, вважає, що замість нього цю посаду повинна зайняти його перша заступниця Еміне Джапарова.

Про це він заявив на прес-конференції в понеділок.

"Я це вже проговорював з президентом та прем'єр-міністром. Очевидно, що це буде вирішувати коаліція, але я вважаю, що наступним міністром інформаційної політики має бути Еміна Джапарова", - зазначив Стець.

Міністр наголосив, що йде з посади виключно через стан здоров'я.

"Причина моєї відставки полягає лише в стані здоров'я, не шукайте ніяких підводних каменів. У мене прекрасні стосунки з президентом, прем'єром та урядом", - зазначив він. "Я сподіваюся, що парламент впродовж цього або наступного пленарного тижня проголосує мою відставку", - додав Стець.

 
Еміне Джапарова
фото прес-служби КМУ
 
Юрій Стець пропонує замість себе Еміне Джапарову
фото прес-служби КМУ

Як стало відомо 31 травня, міністр інформаційної політики Юрій Стець написав заяву про відставку з посади за станом здоров’я.

На час перебування в лікарні міністр поклав функції виконуючого обов'язки голови відомства на свого першого заступника Еміне Джапарову.

У понеділок, 19 червня, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на даний момент відсутнє рішення профільного комітету щодо заяви про відставку Стеця.

Згідно із даними на сайті Мінінформполітики, в 2011 - 2014 роках Джапарова була автором та ведучою низки програм на кримському телеканалі "АТР". З лютого 2014 – журналіст на "Радіо Свобода". З жовтня 2015 до квітня 2016 року була радником міністра з питань інформаційної політики щодо Криму.

Роман Кравець, УП

Теми: Стець відставка Мінстець
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