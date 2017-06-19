Суд розгляне обставини придбання Артеменком громадянства Канади

Вищий адміністративний суд переніс на 3 липня розгляд законності указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства колишнього депутата Верховної Ради Андрія Артеменка.



Про це повідомив головуючий суддя Ігор Олендер, передають 19 червня "Українські новини".



Суд взяв перерву для вивчення документів, в тому числі указу Порошенка, долучених до справи за клопотанням представника Адміністрації президента.



Також до справи долучена інформація про обставини придбання Артеменком громадянства Канади.



Суд продовжить розгляд справи 3 липня в 16:00.

Як повідомлялося, 16 травня 2017 року Верховна Рада достроково позбавила мандата позафракційного депутата Андрія Артеменка, обраного до парламенту за списком Радикальної партії.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що на той момент нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій. Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

29 квітня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства народного депутата Артеменка. Підставою став закон "Про громадянство", який не допускає подвійного громадянства в Україні.

За словами самого Артеменка, у нього є громадянство Канади і не тільки.