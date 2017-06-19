Клімкін переконаний, що з Україною НАТО стане сильнішим

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Понеділок, 19 червня 2017, 14:55

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що країни НАТО можуть багато чому повчитися в України.

Про це він сказав в інтерв'ю австрійського журналу "Profil", передає Інтерфакс-Україна.

"Прийняття України представляє для НАТО "додану вартість". Західні партнери повинні готуватися до нових викликів, це пройде легше з Україною, ніж без неї. Ми показали, що ми готові боротися за свою країну. Ми більше не є легкою ціллю. Йдеться не тільки про обладнання, або наш досвід гібридної війни з Росією. Наші партнери по НАТО можуть у нас багато чому повчитися. Йдеться про тактику, здатність оборонятися і боєготовність. Без них сучасне озброєння не має сенсу", - заявив Клімкін.

За його словами, Україна має намір перейти на стандарти НАТО і бачить членство в альянсі як стратегічну мету.

"НАТО нам близько і ми для НАТО важливі. Таким чином, ми маємо намір привести себе у відповідність зі стандартами НАТО і бачимо членство як мета", - уточнив міністр.

Глава МЗС уточнив, що на момент агресії Росії Україна була позаблоковою державою і де-факто нейтральною. "Цю помилку ми не повторимо", - підкреслив Клімкін.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування "Центру Разумкова", в разі участі у референдумі в приєднання до Євросоюзу і НАТО за членство України в ЄС проголосували б 66,4% респондентів, в НАТО - 55,9%.

Теми: НАТО Клімкін
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