ГПУ має свідків 134 страт, вчинених на Донбасі

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Понеділок, 19 червня 2017, 15:35

Люди, які побували в полоні бойовиків "ДНР" і "ЛНР", повідомили про масові страти, скоєні бойовиками і російськими військовими на Донбасі.

Вони є свідками у провадженні щодо широкомасштабних та систематичних порушень законів і звичаїв ведення війни, йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на запит "РБК-Україна".

На даний час у досудовому розслідуванні як потерпілих допитали понад 900 осіб, які безпосередньо утримувалися у полоні та зазнали тортур, катування та нелюдського поводження з боку представників незаконних формувань.

"Зокрема, потерпілі повідомили, що вони були свідками вбивства 134 військовослужбовців та цивільних осіб, 121 з яких на цей час не ідентифіковано", – повідомила Генпрокуратура.  

"Разом із тим, під час розслідування виявлені факти вбивства військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та учасниками терористичних організацій ДНР і ЛНР полонених військовослужбовців та цивільних осіб", – додало відомство.

"На цей час з показань допитаних потерпілих ідентифіковано 13 осіб, що були вбиті учасниками терористичних організацій ДНР і ЛНР", – уточнили у ГПУ.

Зазначається, що зі свідчень відомо про масові вбивства у Слов'янську, Горлівці, Макіївці та у районі Іловайська Донецької області.

На причетність до вчинення цих злочинів слідчим шляхом перевіряють понад 10 осіб із числа бойовиків т. зв. "ДНР" і "ЛНР" та військовослужбовців Збройних сил РФ.

Минулого літа в доповіді управління верховного комісара ООН із прав людини "Відповідальність за вбивства в Україні з січня 2014 по травень 2016 року" зазначалося, що в результаті страт на Донбасі загинули кілька сотень людей.

Теми: Донбас війна права людини полонені Генпрокуратура
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