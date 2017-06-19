Клімкін не проти зняття санкцій з РФ, але тільки після виведення військ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що без введених санкцій відносно Росії Європа була б вразливою.

Про це він заявив в інтерв'ю австрійському журналу "Profil", передає Інтерфакс-Україна.

"Санкції - єдиний захист і єдина лінія між добром і злом, яку провів Захід, коли Росія порушила всі договори. Відсутність санкцій означає відсутність відмінності між міжнародним правом і безправ'ям. Без санкцій Європа була б іншою, більш слабкою", - сказав Клімкін.

Міністр додав, що після того як російські війська покинуть Донбас, можна буде знімати санкції.

"Нам потрібні санкції не як стратегія, а як інструмент, щоб змусити Росію виконати Мінські домовленості і припинити окупацію Криму. Як тільки росіяни залишать Донбас, можна буде поступово знімати санкції. Тут ми не маємо нічого проти", - підкреслив глава МЗС України.

Він також додав, що в питанні санкцій мова йде не тільки про Україну, а й про те, "чи ґрунтується ще Європа взагалі на правилах або буде далі допускати агресивні дії Росії".

Разом з тим Клімкін зазначив, що Євросоюз підтримує Україну, але уточнив: "Чи робить ЄС для України досить? Можливо, немає".

За його словами, перспектива членства України в ЄС з'явиться тільки тоді, коли обидві сторони будуть до цього готові.