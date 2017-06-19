Комітет Ради вдруге розгляне, як розслідують вбивство Шеремета

21 червня комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики вдруге розгляне питання про хід розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у порядку денному засідання комітету, передає "Детектор Медіа".

Питання про розслідування вбивства Шеремета розглядатиметься першим.

Доповідатиме перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова.

Як відомо, 17 травня Комітет вперше розглянув питання про хід розслідування вбивства Шеремета.

Під час нього представник СБУ Михайло Глуговський заявив, що колишній співробітник Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігор Устименко служив у структурному підрозділі СБУ "Альфа".

Устименка допитали 15 травня.

10 травня 2017 року було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень у ніч перед вбивством Шеремета. Також Гнап заявив, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку Павла і повернули його порожнім.

МВС викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство Шеремета.

Пізніше Служба безпеки України показала указ про звільнення Ігоря Устименка від 29 квітня 2014 року.

20 липня 2016 року близько 8 години ранку на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та Івана Франка було підірвано машину керівника "Української правди" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет.

Шеремет отримав тілесні ушкодження і помер у кареті швидкої допомоги.