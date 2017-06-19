Стець визнав співпрацю з блогерами

Міністр інформаційної політики Юрій Стець вважає, що його міністерство повинно співпрацювати з блогерами.

Про це він заявив в ході прес-конференції у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

"Чи ми маємо співпрацювати з блогерами? Це те саме, що ми маємо співпрацювати з журналістами - моя відповідь так, ми маємо співпрацювати з блогерами. Питання цієї співпраці просто – де межа, за якою ми не можемо зайти", - зазначив він.

"Ми і так спілкуємося з блогерами, повірте мені, я з ними спілкуюся. Важливо, щоб ця співпраця не перетворилася на вказівки та "темники", ще якусь біліберду", - додав Стець.

Як відомо, також під час прес-конференції Стець пообіцяв, що міністерство інфраструктури впродовж понеділка опублікує список сайтів, яких рекомендує заборонити через загрозу безпеці.

19 червня, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що на даний момент відсутнє рішення профільного комітету щодо заяви про відставку Стеця.

Роман Кравець, УП