Затримані податківці дають свідчення проти Клименка – ГПУ

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Понеділок, 19 червня 2017, 17:34

Слідство зібрало викривальні свідчення щодо діяльності так званих "програмних підприємств", які брали участь в схемі ухилення від сплати податків.

Є докази порушень і з боку екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка, повідомляє Генеральна прокуратура.

"Один з колишніх керівників обласної податкової адміністрації розкрив механізм забезпечення діяльності вказаних схем з боку податкових органів, починаючи від міністерства доходів і зборів України, закінчуючи районною податковою інспекцією, де на обліку перебували "програмні підприємства", – сказано в повідомленні.

"Також розкрито умови роботи підприємств реального сектору економіки з так званими "податковими майданчиками" та задіяних у вказаних схемах службових осіб податкових органів", – додає Генпрокуратура.

Головна військова прокуратура ГПУ продовжує допити як колишніх, так і чинних працівників податкових органів у рамках кримінального провадження щодо "програмних підприємств".

"Програмними підприємствами" слідчі називають "створені злочинною організацією на чолі з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, які використовувалися для ухилення від сплати податків". Їх не перевіряли.

Теми: Клименко податки Фіскальна служба Генпрокуратура
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