На відпочинок до Криму планують їхати лише 1% українців

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Понеділок, 19 червня 2017, 18:09

У відпустку збираються їхати 27% українців, на першому місці за популярністю – Карпати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІСом.

Так, на першому місці за популярністю серед українців як напрямок для відпочинку - Карпати, туди збирається 10% українців. На другому місці за популярністю – відпочинок на дачах та заміських будинках (8%), до родичів у село планують їхати 5%опитаних; кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон складає 3%, до Криму, як і рік тому, планує їхати 1%опитаних українців.

Не визначилися з відпусткою 14% опитаних. Не планують відпочивати 59% українців.

Ця кількість зменшилася порівняно з 2016 роком (було 63%). Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22% (у 2016 р. було 25%).

Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з початковою освітою (85%), найменше – з вищою (42%).

 

Опитування проводилося 19 - 28 травня 2017 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

Українська правда

Теми: Крим
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IP: 46.200.124.---sensor+219.06.2017 18:39
1% это где-то 400 тыс. чел.?

Намного больше численности ВС Украины. 4 стадиона стотысячника. Половина населения Эстонии. Неплохо.

Не вижу повода писать "лишь".

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