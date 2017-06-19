На відпочинок до Криму планують їхати лише 1% українців

У відпустку збираються їхати 27% українців, на першому місці за популярністю – Карпати.

Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІСом.

Так, на першому місці за популярністю серед українців як напрямок для відпочинку - Карпати, туди збирається 10% українців. На другому місці за популярністю – відпочинок на дачах та заміських будинках (8%), до родичів у село планують їхати 5%опитаних; кількість тих, хто планує поїхати відпочивати за кордон складає 3%, до Криму, як і рік тому, планує їхати 1%опитаних українців.

Не визначилися з відпусткою 14% опитаних. Не планують відпочивати 59% українців.

Ця кількість зменшилася порівняно з 2016 роком (було 63%). Кількість тих, хто не має можливості кудись поїхати складає 22% (у 2016 р. було 25%).

Найбільше тих, хто не планує кудись їхати на відпочинок серед людей з початковою освітою (85%), найменше – з вищою (42%).

Опитування проводилося 19 - 28 травня 2017 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом особистого інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує:

3,3% — для показників близьких до 50%,

2,8% — для показників близьких до 25%,

2,0% — для показників близьких до 10%,

1,4% — для показників близьких до 5%.

Українська правда