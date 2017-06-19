Справа Вороненкова: Захист Тарасенка подав апеляцію на арешт

Захист активіста "Павлоградської самооборони" Ярослава Тарасенка, підозрюваного в причетності до вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, оскаржив його арешт.

Про це його адвокат Роман Гайдай повідомив "Українським новинам".

"Апеляцію вже подано", – сказав захисник.

Скаргу подали в Апеляційний суд Києва в понеділок, 19 червня.

Як відомо, 19 червня Голосіївський районний суд Києва арештував Тарасенка за підозрою в причетності до вбивства Вороненкова, який отримав громадянство України.

23 березня екс-боєць батальйону "Донбас" Павло Паршов убив Вороненкова біля виходу з готелю "Прем'єр Палас" у центрі Києва.

При цьому охоронець екс-депутата Держдуми Росії поранив нападника – і вбивця помер від вогнепального поранення у лікарні за кілька годин по тому.