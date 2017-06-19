За день на Донбасі поранили 2 бійців ЗСУ, на Бахмутській трасі гаряче

79 переглядів
0
Понеділок, 19 червня 2017, 19:02

Від опівночі до 18:00 понеділка, 19 червня, на сході України бойовики 21 раз обстріляли українських захисників, двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення.

"Двічі окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями системи озброєння"- інформує штаб.

Найбільш активно в понеділок противники України вдавалися до збройних провокацій на приморському та луганському напрямках.

Так, на приморському напрямку вночі незаконні збройні формування відкривали вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя.

З гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово обстрілював українські опорні пункти в районі Широкиного, Водяного, Талаківки та Березового. Крім того, неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

На донецькому напрямку "окупанти ще до світанку тричі обстрілювали з великокаліберних кулеметів та гранатометів підрозділи сил АТО, які тримають оборону у південному передмісті Авдіївки".

По опівдні проросійські бойовики здійснили обстріл наших позицій в районі н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі. Там під прикриттям вогню зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї українських захисників намагався поцілити снайпер.

На луганському напрямку "перша ворожа збройна провокація була зафіксована вночі поблизу Станиці Луганської, де бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї".

Згодом бойовики "двічі щільно били з гранатометів різних систем по опорних пунктах сил АТО, що розташовані неподалік Новозванівки".

З 11:00 бойовики активізувалися в районі Бахмутської траси: "Там підрозділи російсько-окупаційних військ вже декілька разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Кримського. Застосовував противник 120-мм й 82-мм міномети та піхотне озброєння".

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас АТО бойові дії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Три поради президенту Порошенку 19 червня 2017, 16:20
ГПУ має свідків 134 страт, вчинених на Донбасі 19 червня 2017, 15:35
У БПП не захотіли назвати автора нового закону про Донбас 19 червня 2017, 13:38
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Мінінформ оприлюднив список сайтів, переданих СБУ для заборони
Кабміну пропонують взяти в управління ЛЕО Григоришина
Комітет Ради вдруге розгляне, як розслідують вбивство Шеремета
ГПУ має свідків 134 страт, вчинених на Донбасі
Усі новини
День батька

"Турбота як робота". Глави із книги Олени Стрельник

Освіта

Ментальна арифметика: як діти рахують швидше за калькулятор