За день на Донбасі поранили 2 бійців ЗСУ, на Бахмутській трасі гаряче

Від опівночі до 18:00 понеділка, 19 червня, на сході України бойовики 21 раз обстріляли українських захисників, двоє військовослужбовців зазнали поранень.

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, ворог вів вогонь по позиціях ЗСУ вздовж усієї лінії зіткнення.

"Двічі окупанти застосовували заборонені Мінськими домовленостями системи озброєння"- інформує штаб.

Найбільш активно в понеділок противники України вдавалися до збройних провокацій на приморському та луганському напрямках.

Так, на приморському напрямку вночі незаконні збройні формування відкривали вогонь невисокої інтенсивності з мінометів калібру 82 мм по укріпленнях сил АТО поблизу Павлополя.

З гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник неодноразово обстрілював українські опорні пункти в районі Широкиного, Водяного, Талаківки та Березового. Крім того, неподалік Талаківки українських воїнів обстрілював ворожий снайпер.

На донецькому напрямку "окупанти ще до світанку тричі обстрілювали з великокаліберних кулеметів та гранатометів підрозділи сил АТО, які тримають оборону у південному передмісті Авдіївки".

По опівдні проросійські бойовики здійснили обстріл наших позицій в районі н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі. Там під прикриттям вогню зі станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів й стрілецької зброї українських захисників намагався поцілити снайпер.

На луганському напрямку "перша ворожа збройна провокація була зафіксована вночі поблизу Станиці Луганської, де бойовики відкрили вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї".

Згодом бойовики "двічі щільно били з гранатометів різних систем по опорних пунктах сил АТО, що розташовані неподалік Новозванівки".

З 11:00 бойовики активізувалися в районі Бахмутської траси: "Там підрозділи російсько-окупаційних військ вже декілька разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях в районі Кримського. Застосовував противник 120-мм й 82-мм міномети та піхотне озброєння".

Олена Рощенко, УП