Охоронця Розенблата затримали з хабарем. Нардеп каже, що це провокація

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Понеділок, 19 червня 2017, 21:52

Детективи НАБУ затримали охоронця народного депутата БПП Бориса Розенблата під час отримання хабара.

Про це Українській правді повідомив нардеп БПП Сергій Лещенко.

За словами політика, хабар у розмірі 200 тисяч чоловік нібито отримав за вирішення питання з ліцензування видобутку бурштину.

Водночас сам нардеп Розенблат заявляє, що затримання його водія — це провокація.

"Хочу сам зрозуміти, що відбувається. Все відбувалося за моєю спиною. Звинувачують у тому, що мій охоронець отримав 200 тисяч доларів. Йому всунули якусь сумку і сказали, що це передається мені. Потім було НАБУ", - сказав він в коментарі Житомир.info.

"Моя позиція така – це провокація, причому планувалася вона давно. Будемо чекати, коли розберуться, і діяти в рамках законодавства. Всім злостивцям хочу повідомити, що за депутатський мандат не тримаюся і вірю в те, що справедливість восторжествує. До речі, мене НАБУ не допитувало", - прокоментував народний депутат.



Теми: НАБУ корупція БПП
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