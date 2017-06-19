Львівське сміття: Супрун оцінює епідеміологічну ситуацію у місті

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Понеділок, 19 червня 2017, 23:47

Прем'єр Володимир Гройсман доручив голові Львівської облдержадміністрації Олегу Синютці зібрати міських голів області, щоб попросити у них про допомогу із вивезення львівського сміття.

Про це він написав на своєму Facebook.

За словами голови уряду, у місті зараз перебуває в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка оцінить епідеміологічну ситуацію.

"Якщо Львівський міський голова не здатен вирішити проблему сміття, то львів'яни не мають від цього страждати! Треба об'єднувати зусилля і вкотре допомагати мешканцям Львова.

Сьогодні декілька раз говорив по ситуації з Головою ОДА Олегом Синюткою. Домовились, що завтра він збере міських голів області і попросить їх вкотре прийти на допомогу львів'янам", - зазначив Гройсман.

Окрім того, він пообіцяв, що у вівторок доручить віце-прем'єру Геннадію Зубку дпопрацювати з головами ОДА та міськими головами інших областей.

Як повідомлялося, у понеділок на погоджувальній раді у парламенті лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк оголосив голодування протесту, звинувативши владу в "знущанні над Львовом і його керівництвом". Він має на увазі  ситуацію із скупченням сміття в місті.

За інформацією Львівської міськради, на сьогоднішній день у Львові зібралося понад 8,5 тисячі тонн відходів, які нікуди вивезти.

Українська правда

Теми: Львів Гройсман Садовий МОЗ
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