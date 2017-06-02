Журналісти розказали про автопарк працівників СБУ, попри погрози

Вартість автомобілів працівників Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ не відповідає рівню їх доходів.

Про це йдеться у випуску програми розслідувань "Схеми", що вийшов в ефір попри тиск з боку Служби безпеки України.

Враховуючи напрямок роботи економічного управління СБУ та водночас недоступність для українців декларацій його працівників (як і всієї СБУ), така діяльність може створювати значні корупційні ризики.

Тож "Схеми" вирішили дослідити і проаналізувати не тільки діяльність, а й спосіб життя працівників управління наочно – фіксуючи автівки, якими вони користуються та аналізуючи вартість цих транспортних засобів.

Кілька днів щоранку камера журналістів фіксувала, як на парковку заїжджає Lexus, а його водій щоразу заходить в управління. На питання журналістів чоловік вирішив не відповідати.

Ще одного чоловіка, який їздить на BMW вартістю близько 60 тисяч доларів, знімальна група програми бачила біля управління кілька разів – рано вранці, опівдні і ввечері. В один із днів він у гарному настрої в компанії іншого заносив у будівлю кілька пакетів із продуктами. На питання журналістів він відповів, що не є співробітником управління, а ходить туди на допити.

При цьому номерні знаки цього автомобіля відсутні у реєстрах правоохоронців, що може свідчити про те, що це оперативні номери, які часто використовують спецслужбовці.

Серед автівок, які постійно можна бачити біля управління, – Volkswagen Tоuareg вартістю близько 50 тисяч доларів. За даними джерел програми "Схеми", водій – Дмитро Беззубенко, один із заступників начальника управління.

На автомобілі Acura вартістю близько 25 тисяч доларів, до управління СБУ їздить, як припускають журналісти, співробітник СБУ Віталій Крисько. За даними джерел програми, це авто належить зареєстрованій в Криму Тетяні Крисько.

Позашляховиком Toyota Land Cruiser приблизною вартістю 60 тисяч доларів, який приїзджає зранку і стоїть на парковці до вечора, користується, ймовірно, заступник начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ Дмитро Бузницький.

Однак це авто зареєстроване на 63-річну диспетчерку шлюзу державного підприємства "Укрводшлях" Єлизавету Бузницьку, дохід якої, згідно із декларацією, складає близько 250 доларів на місяць.

Ще одне авто BMW GT вартістю близько 40 тисяч доларів, як з’ясувалося, належить викладачу Кам’янець-Подільського індустріального коледжу Володимиру Бурлюку, але їздить на ній особа на ім’я Олексій. Він відмовився визнати, що є співробітником СБУ.

Ще один співробітник СБУ Юрій Борейчук, як з’ясувалося, їздить на автомобілі Toyota Land Cruiser, вартість моделі якого становить близько 70 тисяч доларів.

Як повідомлялось, за півтори години до виходу в ефір цього випуску програми, журналісти отримали листа від СБУ за підписом начальника управління взаємодії зі ЗМІ Олени Гітлянської із натяком на кримінальну відповідальність у разі публікації сюжету.