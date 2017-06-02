Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Одесу з’єднають поїздом на літо

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П'ятниця, 2 червня 2017, 09:37

До курортного сезону публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" запустить поїзд Одеса – Маріуполь.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Маріуполі 1 червня, інформує залізнична компанія.

Поїзд Одеса – Маріуполь №192/191 розпочне курсування з 20 червня 2017 року і йтиме через день по непарних числах.

З Одеси відправлятиметься по непарних числах о 14:31 та прибуватиме до Маріуполя о 12:20 наступного дня.

У зворотному напрямку по парних числах: відправлення з Маріуполя о 13:45 та прибуття до Одеси о 10:06 наступного дня.

Зупинятиметься поїзд у 12 населених пунктах, зокрема в Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві та інших містах.

Це дозволить покращити логістику для понад 3 мільйонів мешканців цих регіонів та туристів.

Нині Маріуполь має пасажирське залізничне сполучення з Києвом, Львовом, Дніпром, Харковом.

Із запуском поїзда №192/191 запровадиться пряме залізничне сполучення Маріуполя з Запоріжжям, Миколаєвом, Херсоном та Одесою, наголошують в "Укрзалізниці".

Теми: Укрзалізниця транспорт Одеса Миколаїв Маріуполь
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