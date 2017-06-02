Звинувачення для 3 "тітушок" за "Автомайдан" пішло до суду

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П'ятниця, 2 червня 2017, 10:27

До суду спрямовано звинувачувальний акт щодо трьох осіб за допомогу силовикам у затриманні й побитті активістів "Автомайдану"у Києві під час "Революції Гідності".

Справу веде Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

Трьох так званих "тітушок" звинувачують у сприянні правоохоронцям у "перевищенні влади та незаконному затриманні активістів громадського руху "Автомайдан", застосування до них насильства, заподіяння їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, що мало місце у м. Києві у період протестних акцій".

Дії звинувачуваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу (поплічництво у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки, а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиве показання).

Теми: Майдан Автомайдан Генпрокуратура
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